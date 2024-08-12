Jusuf Hamka Datang ke Kantor Golkar Antarkan Surat Pengunduran Diri, Ini Isinya

JAKARTA - Jusuf Hamka mendatangi Kantor DPP Partai Golkar di Jakarta Barat, Senin (12/8/2024) pagi. Kedatangannya untuk mengantarkan surat pengunduran diri dari partai berlambang pohon beringin itu.

Pantauan di lokasi, mobil Alphard bewarna hitam yang ditumpangi Jusuf Hamka tiba di Kantor DPP Partai Golkar pukul 10.03 WIB.

Jusuf Hamka mengenakan kemeja biru dongker dan masker bewarna kuning. Ia pun langsung menyapa awak media yang tengah menunggu di lobi Kantor DPP Partai Golkar.

Pria yang akrab disapa Babah Alun ini pun langsung menyampaikan maksud kedatangannya ke Kantor DPP Partai Golkar.

"Mau antar surat (pengunduran diri) ke Sekjen," kata pengusaha jalan itu seturunnya dari mobil.

Babah Alun pun mengatakan, surat tersebut dibuat pada Minggu (11/8/2024), tepat Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari Partai Golkar. Adapun isi surat pengunduran diri Babah Alun sebagai berikut:



Bandung 11 Agustus 2024

Kepada Yth Pimpinan DPP Partai Golkar

Ass.wr.wb bersama surat ini saya yang bersangkutan di bawah ini:

Nama: jusuf Hamka

Alamat: Jakarta

Ingin mengajukan pengunduran diri saya sebagai pengurus DPP Partai Golkar Adapun Alasan saya sebagai berikut: