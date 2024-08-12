Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jusuf Hamka Datang ke Kantor Golkar Antarkan Surat Pengunduran Diri, Ini Isinya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |10:53 WIB
Jusuf Hamka Datang ke Kantor Golkar Antarkan Surat Pengunduran Diri, Ini Isinya
Jusuf Hamka mengantarkan surat pengunduran diri ke DPP Golkar. (Foto: Okezone/Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Jusuf Hamka mendatangi Kantor DPP Partai Golkar di Jakarta Barat, Senin (12/8/2024) pagi. Kedatangannya untuk mengantarkan surat pengunduran diri dari partai berlambang pohon beringin itu.

Pantauan di lokasi, mobil Alphard bewarna hitam yang ditumpangi Jusuf Hamka tiba di Kantor DPP Partai Golkar pukul 10.03 WIB.

Jusuf Hamka mengenakan kemeja biru dongker dan masker bewarna kuning. Ia pun langsung menyapa awak media yang tengah menunggu di lobi Kantor DPP Partai Golkar.

Pria yang akrab disapa Babah Alun ini pun langsung menyampaikan maksud kedatangannya ke Kantor DPP Partai Golkar.

"Mau antar surat (pengunduran diri) ke Sekjen," kata pengusaha jalan itu seturunnya dari mobil.

Babah Alun pun mengatakan, surat tersebut dibuat pada Minggu (11/8/2024), tepat Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari Partai Golkar. Adapun isi surat pengunduran diri Babah Alun sebagai berikut:


Bandung 11 Agustus 2024

Kepada Yth Pimpinan DPP Partai Golkar

Ass.wr.wb bersama surat ini saya yang bersangkutan di bawah ini:

Nama: jusuf Hamka
Alamat: Jakarta

Ingin mengajukan pengunduran diri saya sebagai pengurus DPP Partai Golkar Adapun Alasan saya sebagai berikut:

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184375//kpk-W4VY_large.jpg
Heboh Isu Eks Terpidana Korupsi e-KTP Setya Novanto Masuk Kepengurusan Golkar, Ini Kata Bahlil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182501//bahlil-ftnH_large.jpg
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia Doakan Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179100//cmnp-tazq_large.jpg
MNC Asia Holding Polisikan Dirut PT CMNP Arief Budhy Hardono soal Dugaan Fitnah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179099//jusuf_hamka-Z7lU_large.jpg
Warga Penjaringan Buat Posko Pengaduan Proyek Tol CMNP: Jusuf Hamka Harus Beri Ganti Rugi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178978//pengelola_jalan_tol_cmnp-cl7X_large.jpg
Bermasalah Lagi! GNMB Buka Posko Pengaduan Dugaan Kezaliman Tol CMNP Jusuf Hamka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178145//partai_golkar-9hdI_large.jpg
Bahlil Lahadalia Ngaku Pernah Menderita Busung Lapar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement