Bertekad Lanjutkan Pembangunan IKN, Prabowo : Pak Jokowi Sudah Mengambil Peran Sejarah

JAKARTA - Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memastikan bahwa dirinya berkomitmen melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Tekad tersebut sudah sering disampaikan olehnya.

"Saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan kalau bisa menyelesaikan ya," kata Prabowo di Kawasan IKN, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).

Prabowo menyebut bahwa Presiden Jokowi telah mengambil peran besar dalam sejarah bangsa Indonesia, karena telah menginisiasi pembangunan IKN. Oleh sebab itu, Prabowo berjanji bakal meneruskan pembangunan IKN.

"Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah. Beliau yang inisiasi, minimal saya lanjutkan kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan," ujar Prabowo.

Meski Prabowo menyadari pembangunan IKN bukan pekerjaan sebentar dan dinilai cukup berat. Namun, dirinya percaya bahwa dalam tiga sampai lima tahun kedepan fungsi ibu kota di IKN akan berjalan.