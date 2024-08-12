Jokowi: Kepindahan ke IKN Bukan Sekadar Fisik tapi Pola Pikir

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, kepindahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar kepindahan fisik. Namun, harus memindahkan mindset dalam bekerja.

"Kepindahan ke Ibu Kota Nusantara ini juga sudah sering saya sampaikan bukan pindah fisiknya yang penting tetapi pindah pola pikir kita, pindah mindset kita, pindah pola kerja kita. Bisa bekerja dari mana saja juga pindah mobilitasnya," kata Jokowi dalam arahannya dalam Sidang Kabinet Paripurna di IKN, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).

Jokowi mengungkapkan, mobilitas di ibu kota Nusantara nantinya akan memakai kendaraan listrik dengan memakai energi hijau. Bangunan di IKN, kata Jokowi, juga dibangun dengan konsep green building dan memprioritaskan untuk pejalan kaki dan pengguna sepeda.

"Ekonomi yang akan dikembangkan di Ibu Kota Nusantara juga ekonomi hijau, ekonomi digital yang akan mengiringi pemerintahan di ibu kota Nusantara. Sekali lagi ekonomi hijau ekonomi digital dan data center, finansial center dan yang lain-lainnya," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka secara resmi sidang kabinet paripurna di IKN pada hari ini, 12 Agustus 2024. "Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada pagi hari ini kita bisa melakukan sidang paripurna yang istimewa karena dilaksanakan pertama kali di ibu kota negara Nusantara," kata Jokowi dalam arahannya.

Jokowi mengatakan, semua negara belum tentu bisa memiliki kesempatan untuk membangun ibu kotanya dari nol. "IKN adalah sebuah kanvas yang mengukir masa depan dan tak semua negara dan tak semua negara memiliki kesempatan memiliki kemampuan untuk membangun ibu kotanya yang dimulai betul-betul dari nol," kata Jokowi.



(Arief Setyadi )