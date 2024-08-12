Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jusuf Hamka Mundur Susul Airlangga, Golkar: Hak Beliau, Kan Belum Resmi Jadi Cawagub

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |11:21 WIB
Jusuf Hamka Mundur Susul Airlangga, Golkar: Hak Beliau, Kan Belum Resmi Jadi Cawagub
Jusuf Hamka mengantar surat pengunduran diri dari Partai Golkar (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengusaha jalan Tol Jusuf Hamka alias Babah Alun memutuskan mengikuti langkah Airlangga Hartarto yang mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Jusuf Hamka sendiri mundur dari Partai Golkar dan Pilkada 2024.

Menurut Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzili, keputusan Jusuf Hamka yang mengundurkan diri tak berdampak pada proses Pilgub Jakarta maupun Jawa Barat. Sebab, saat ini belum ada penetapan resmi Jusuf Hamka untuk maju di dua provinsi tersebut.

“Itu hak beliau, kan belum ditetapkan secara resmi Pak Jusuf Hamka sebagai calon wakil gubernur baik di Jawa Barat maupun di DKI Jakarta,” kata Ace Hasan dikutip Senin (12/8/2024).

Sebelumnya, pengusaha jalan tol Jusuf Hamka alias Babah Alun menyatakan mundur dari Partai Golkar. Keputusan diambil menyusul Airlangga Hartarto yang mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. 

"Betul, betul, betul (mundur dari Golkar)," kata Jusuf, Minggu 11 Agustus 2024.

Ia mengakui keputusan mundurnya dari dunia politik tak lepas dari keputusan Airlangga. Dengan mundurnya Airlangga, Jusuf Hamka menilai politik itu kasar dan berat untuk dijalani. 

"Oh iya dong, karena melihat pergolakan politik itu kasar dan berat menurut saya. Saya nggak akan bisa mengikuti. Oleh sebab itu, lebih baik saya meletakkan jabatan dan mengundurkan diri dengan baik," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
