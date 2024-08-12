Momen Jokowi Ajak Airlangga dan Menteri Kabinet Hirup Udara Pagi IKN

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah menteri kabinet lainnya meninjau embung MBH di ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin (12/8/2024) pagi.

Bersama para menterinya, Presiden Jokowi berkeliling embung dipandu oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Dalam keterangannya, Kepala Negara mengatakan bahwa ia ingin semua jajarannya merasakan udara pagi di IKN yang bersih dan sehat. Presiden menyebut kualitas udara (air quality index) di IKN Nusantara saat ini cukup rendah yaitu berada di angka 6 dari maksimal 50.

"Di sini memang udaranya sangat segar, fresh, dan bersih, dan itu bagus untuk kesehatan, untuk usia," kata Presiden dalam keterangannya usai peninjauan di Embuh MBH.

Setelah selesai berkeliling embung, rombongan bergerak menuju area Sumbu Kebangsaan. Di tempat yang dirancang sebagai poros utama kota baru ini, Menteri PUPR kembali menjelaskan kepada para menteri tentang visi besar yang melandasi pembangunan area ini.

Dengan antusias, ia menggambarkan bagaimana Sumbu Kebangsaan akan menjadi simbol persatuan dan kemajuan bangsa.

Dari Sumbu Kebangsaan, Presiden Jokowi kemudian mengajak para menteri menuju Istana Negara, simbol kekuasaan eksekutif di IKN. Sebelum memulai peninjauan lebih lanjut, Presiden terlebih dahulu mengajak seluruh menteri untuk berfoto bersama di halaman Istana Negara. Momen ini diabadikan sebagai tanda kebersamaan dan komitmen mereka dalam mewujudkan IKN sebagai ibu kota yang modern dan berwawasan lingkungan.