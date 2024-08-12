Kejagung Tarik 10 Jaksa Senior di KPK, Berikut Nama-Namanya

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menarik 10 jaksa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari 10 nama yang ditarik, tiga di antaranya yang memiliki jabatan adalah Ali Fikri, Ahmad Burhanudin, dan Andhi Kurniawan.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Herli Siregar. "Tiga nama itu Ahmad Burhanudin, Ali Fikri dan Andhi Kurniawan," kata Herli.

Sementara itu, tujuh orang lainnya yang ditarik tidak memiliki jabatan di KPK. "Tiga di atas ini kan yang punya jabatan kalau 7 lainnya fungsional disana," ujarnya.

Berikut 10 jaksa yang ditarik Kejagung:

1. Ahmad Burhanudin

2. Ali Fikri

3. Andhi Kurniawan

4. Andry Prihandono

5. Ariawan Agustiartono

6. Arif Suhermanto

7. Atty Novianty

8. Arin Karniasari

9. Putra Iskandar

10. Titik Utami