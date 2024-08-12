Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

SBY Dipastikan Absen Upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, AHY Ungkap Alasannya

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |11:56 WIB
SBY Dipastikan Absen Upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, AHY Ungkap Alasannya
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Foto: Okezone/Binti Mufarida
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipastikan absen pada upacara peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Absennya SBY ini diungkapkan langsung oleh sang putra yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia mengatakan SBY akan menghadiri upacara HUT RI di Pacitan yang merupakan kampung halamannya.

“Beliau sudah apa namanya, kegiatan yang direncanakan jauh-jauh hari juga, upacaranya di Pacitan begitu di kampung halaman,” ungkap AHY usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna pertama di IKN, Senin (12/8/2024).

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengungkapkan seluruh Presiden RI terdahulu akan diundang untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik Proklamasi tersebut.

Pada kesempatan itu, AHY pun menceritakan Sidang Kabinet pertama yang dilaksanakan di IKN. Dia memastikan pertemuan berjalan dengan baik dan sukacita menyongsong HUT Kemerdekaan RI ke-79 yang hanya tinggal beberapa hari lagi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184570//ikn-PaEy_large.jpg
Breaking News! MK Kabulkan Gugatan Hak Tanah di UU IKN, Kini Tak Sampai 190 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/470/3183730//ikn-WnGM_large.jpg
Hak Tanah IKN untuk Investor Batal Diberikan 190 Tahun, Begini Respons Nusron Wahid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/470/3183689//ikn-rxYz_large.jpg
IKN Buka 2 Lelang Proyek Hunian ASN Lewat Skema KPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/470/3183081//pns_pindah_ke_ikn-Prqk_large.jpg
Ini 3 Kriteria Utama Pemindahan ASN ke IKN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/470/3182832//kepala_badan_otorita_ikn-DPSO_large.jpg
IKN Lanjutkan Pembangunan Tahap II, OIKN Teken 6 Kontrak Senilai Rp1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182749//pemerintah-MW9H_large.jpg
Cerita AHY saat Sarwo Edhie Wibowo Berantas G30S PKI hingga Bentuk Kopassus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement