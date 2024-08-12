SBY Dipastikan Absen Upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, AHY Ungkap Alasannya

JAKARTA - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipastikan absen pada upacara peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Absennya SBY ini diungkapkan langsung oleh sang putra yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia mengatakan SBY akan menghadiri upacara HUT RI di Pacitan yang merupakan kampung halamannya.

“Beliau sudah apa namanya, kegiatan yang direncanakan jauh-jauh hari juga, upacaranya di Pacitan begitu di kampung halaman,” ungkap AHY usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna pertama di IKN, Senin (12/8/2024).

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengungkapkan seluruh Presiden RI terdahulu akan diundang untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik Proklamasi tersebut.

Pada kesempatan itu, AHY pun menceritakan Sidang Kabinet pertama yang dilaksanakan di IKN. Dia memastikan pertemuan berjalan dengan baik dan sukacita menyongsong HUT Kemerdekaan RI ke-79 yang hanya tinggal beberapa hari lagi.