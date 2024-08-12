Mundur dari Golkar, Jusuf Hamka: Indonesia Akan Baik-Baik Saja Walau Parpolnya Mungkin Tidak

JAKARTA - Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari Partai Golkar. Pria yang akrab disapa Babah Alun juga berpesan bahwa Indonesia sejatinya baik saja meski partai politik (parpol) tak baik.

"Indonesia akan baik-baik saja walaupun parpolnya mungkin tidak baik-baik saja," kata Jusuf Hamka di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (12/8/2024).

Lebih lanjut, Babah Alun pun menjelaskan alasan dirinya mundur lantaran faktor dorongan dari keluarganya. Ia berkata, Istri dan anak-anaknya kerap meminta agar dirinya mundur dari dunia perpolitikan.

"Kekuatan besar ya kekuatan istri saya sama anak-anak saya yang suruh saya mundur. Itu kan kekuatan yang paling besar buat saya di keluarga," ucapbya.

Babah Alun menekankan telah mengakhiri masa politiknya. Ia pun ingin mau jadi warga biasa dan membantu pemerintah.

"Namun demikian saya tetap berkiprah, terutama di bidang sosial. Saya akan bantu pemerintah untuk penanganan masalah sosial dan membantu pemerintah juga untuk masalah infrastruktur," kata Jusuf Hamka.



(Khafid Mardiyansyah)