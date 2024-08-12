Olimpiade Paris Usai, Ketua DPR: Keberhasilan Tim Garuda Jadi Kado HUT Ke-79 RI

JAKARTA - Olimpiade Paris 2024 sudah merampungkan seluruh pertandingan berbagai cabang olahraga (cabor) dan resmi ditutup secara meriah dini hari tadi di Stade de France, Prancis. Ketua DPR RI Puan Maharani bangga dengan keberhasilan yang dibawa Kontingen Indonesia pada pesta olahraga dunia ini.

"Atas nama pribadi dan rakyat Indonesia saya mengucapkan terima kasih kepada para patriot olahraga yang telah mengharumkan nama bangsa. Kami sangat bangga!” ujar Puan, dikutip Senin (12/8/2024).

Kontingen Merah-Putih mengakhiri kiprah di Olimpiade Paris 2024 pada posisi 39 dengan dua emas dan satu perunggu. Khusus Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi kedua setelah Filipina.

Atlet angkat besi Nurul Akmal bertanding paling akhir dari seluruh Tim Garuda. Meski Nurul Akmal belum berhasil memperoleh medali, Puan menilai setiap perjuangan yang dikerahkan Tim Garuda dalam Olimpiade Paris 2024 merupakan hasil terbaik bagi bangsa.

"Setiap tetes keringat dan air mata akan selalu dikenang sebagai sebuah perjuangan untuk bangsa," tutur cucu Bung Karno tersebut.

Puan mengatakan, keberhasilan Indonesia membawa dua medali emas dan satu perunggu menjadi hadiah dalam peringatan HUT kemerdekaan Indonesia tahun ini. Kontingen Indonesia sukses mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih di podium kompetisi olahraga bergengsi itu.

"Medali dan keberhasilan dari Tim Garuda adalah kado spesial dari anak-anak bangsa untuk HUT ke-79 RI. Tentunya, peringatan kemerdekaan Indonesia semakin lebih bermakna dan membahagiakan berkat prestasi Kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024,” ungkap Puan.

Dewan Pengawas Asean Games 2018 ini kemudian mengingatkan agar Pemerintah tidak lupa memberikan penghargaan kepada Kontingen Indonesia, terutama atlet-atlet yang berhasil menjadi juara. Menurut Puan, reward dari negara merupakan apresiasi atas perjuangan Tim Garuda karena berhasil mengharumkan nama bangsa.

"Perjuangan dan kerja keras mereka harus diberi apresiasi sebagai penghargaan dari negara kepada para patriot olahraga kebanggaan Indonesia," sebutnya.

Lebih lanjut, Puan juga menekankan pentingnya negara menjamin kesejahteraan para atlet sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Khususnya dalam hal sistem kesejahteraan olahragawan.

“Bangsa Indonesia berutang banyak dari prestasi yang ditorehkan para atlet berprestasi. Negara harus memastikan kesejahteraan mereka tidak hanya diberikan saat mereka berhasil membawa pulang medali, tapi berkelanjutan untuk masa depan mereka,” kata Puan.