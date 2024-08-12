Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sambut Positif Angela Tanoesoedibjo Jadi Ketum Perindo, Eep: Anak Muda Diberi Kesempatan

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |16:30 WIB
Sambut Positif Angela Tanoesoedibjo Jadi Ketum Perindo, Eep: Anak Muda Diberi Kesempatan
Eep Syaefulloh Fatah. (Foto: Youtube Keep Talking)




JAKARTA - Penunjukkan Angela Tanoesoedibjo sebagai Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dinilai memberikan kesempatan kepada anak muda untuk dapat membentuk postur partai dalam kepemimpinannya.
 

Hal ini dikatakan CEO Polmark Indonesia, Eep Syaefulloh Fatah menanggapi soal pergantian kursi Ketua Umum DPP Partai Perindo, dari Hary Tanoesoedibjo kepada Angela Tanoesoedibjo. 
 

"Kalau dilakukan sekarang (pergantian kepemimpinan itu), artinya si anak muda diberi kesempatan untuk membentuk postur dan perilaku partai," kata Eep dikutip dari YouTube k.eeptalking yang dikutip Senin (12/8/2024).
 

Eep sebelumnya menilai bahwa pergantian kepemimpinan di Partai berlambang burung Rajawali itu merupakan hal yang wajar. Terlebih, pergantian itu dilakukan jauh sebelum kontestasi Pemilu Nasional.
 

"Menurut hemat saya itu penyegaran, terutama kalau dilakukan sekarang. Kalau dilakukannya menjelang pemilu yang akan datang itu namanya modus operandi," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Hary Tanoesoedibjo (HT) menunjuk Angela Tanoesoedibjo sebagai Ketua Umum Partai Perindo menggantikan dirinya. Angela ditunjuk menjadi ketua umum bersamaan dengan penutupan Mukernas Partai Perindo.

“Bersama ini saya akan mengumumkan bagian dari transformasi itu, saya akan menugaskan Mbak Angela Tanoesoedibjo untuk menjadi Ketua Umum Partai Perindo,” ujar HT di Mukernas Partai Perindo, Gedung iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024)

(Qur'anul Hidayat)

      
