Resmikan Taman Kusuma Bangsa di IKN, Jokowi : Penghormatan Kepada Para Pahlawan dan Pejuang Bangsa

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada hari ini Senin (12/8/2024). Hal ini disebut sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan bangsa.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada sore hari ini saya resmikan Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Nusantara," kata Jokowi dalam sambutannya yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (12/8/2024).

Jokowi mengatakan bahwa pembangunan Taman Kusuma Bangsa untuk memberikan penghormatan kepada pada para pahlawan khususnya para pendiri bangsa Soekarno dan Mohammad Hatta.

"Dalam rangka memberikan penghormatan kepada para pahlawan para pejuang negara utamanya pendiri bangsa bapak bung Karno dan bung Hatta pada sore hari ini akan kita resmikan Taman Kusuma Bangsa," kata Jokowi.

Selain itu, kata Jokowi, dibangunnya Taman Kusuma Bangsa juga menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan dan pejuang bangsa Indonesia.

"Dan ini sekali lagi menjadi penghormatan kita semuanya kepada para pahlawan dan para pejuang-pejuang bangsa," kata Jokowi.

(Puteranegara Batubara)