Angela Tanoesoedibjo Jadi Ketum Perindo, Eep Syaefulloh Menilai Penyegaran Partai

JAKARTA - CEO Polmark Indonesia, Eep Syaefulloh Fatah menyambut positif atas penunjukkan Angela Tanoesoedibjo sebagai Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), menggantikan Hary Tanoesoedibjo. Diketahui, pergantian kepemimpinan ini diputuskan pada forum musyawarah kerja Nasional (Mukernas) Perindo beberapa waktu lalu.

Hal ini dikatakan Eep menanggapi penunjukkan Angela yang merupakan bagian dari generasi muda sebagai pimpinan partai berlambang burung Rajawali tersebut.

"Menurut hemat saya itu penyegaran, terutama kalau dilakukan sekarang," kata Eep dikutip dari YouTube @k.eeptalkinh, Senin (12/8/2024).

Eep berpandangan, akan berbeda halnya apabila proses pergantian kepemimpinan di level tertinggi partai politik justru dilakukan mendekati atau menjelang kontestasi pemilihan Umum (Pemilu).

"Kalau dilakukannya menjelang pemilu yang akan datang, itu namanya modus operandi," ujarnya.