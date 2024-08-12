Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang COP Ke-29 di Azerbaijan, Pemerintah Berharap ke Gen Z dan Alpha Berikan Ide soal Lingkungan Hidup

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |17:28 WIB
Jelang COP Ke-29 di Azerbaijan, Pemerintah Berharap ke Gen Z dan Alpha Berikan Ide soal Lingkungan Hidup
Ilustrasi
JAKARTA - Wakil Menteri (Wamen Kementerian Lingkungan Hidup dna Kehutanan (KLHK) Alue Dohong menegaskan, ajang Festival LIKE-2 (Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Eenergi) yang  inisiasi oleh Kementerian LHK dalam rangka road to COP ke-29 UNFCCC 2024 yang akan berlangsung di Baku, Azerbaijan, pada pertengahan November mendatang ini sangat penting bagi kaum muda untuk mengekspresikan gagasan, inovasi dan pemikiran guna mengatasi masalah lingkungan hidup  dan kehutanan, termasuk energi. 

“Barusan kita liat lomba dan debat, anak anak muda memiliki taraf berfikir yang luar biasa baik dalam debat maupun lomba pidato serta dalam menggunakan Bahasa asing dan Indonesia, kenapa? Generasi muda, generasi Z, maupun Alpha dan sebagainya adalah pewaris masa depan bangsa, dengan kualitas dan penguasaan yang bagus, cara berkomuniaksi yang  bagus akan membuat anak anak muda bagian dari komunitor pada stake holder untuk menyampaikan gagasan tentang lingkungan hidup dan kehutanan,” ujar Wamen Alue Dohong ketika ditanya pers usai penyerahan hadiah dan penghargaan bagi para pemenang berbagai lomba dalam ajang LIKE-2 di JCC Senayan, Minggu malam (11/08/2024).

KLHK gelar lomba

Harapan kepada para pemenang ujar Wamen, adalah menjadikan forum LIKE -2 yang luar biasa ini ini pemacu dan motivasi serta untuk mengajak temen, rekan yang lain. Artinya bila anak muda melakukan sesuatu yang positif ini akan diapresiasi pemerintah dan pihak terkait. Ini jadi simpul untuk mengajak generasi muda mengimplementasikan gagasan-gagasan mereka tentang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dikatakan Wamen Alue Dohong, Indonesia butuh diplomasi lingkungan, lomba-lomba ini bagian dari membagun para calon diplomat atau ngosiator ulung yang kuasa substansi, strategi dan memperkuat misi Indoesia sebagai leading by example di tingkat global

“Jangan pernah lelah mencintai bangsa ini. Jangan permah lelah menjaga lingkunganan hidup dan kehutanan.  Jangan pernah lelah mengajak semua orang untuk melakukan tindakan yang bai bagi perbaikan lingkungan hidup dan kehutanan.  Tanpa menjaga dan memelihara lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, maka harapan  akan terciptanya  generasi emas tidak akan tewujud,” pesan Wamen Alue Dohong. 

Seperti diketahui, generasi muda dapat mendukung transformasi perubahan sosial dan ekonomi serta meningkatkan hubungan kita dengan alam. Peran generasi muda dalam menangani permasalahan lingkungan sangat penting untuk dilibatkan. 
Generasi muda memiliki pandangan yang progresif dalam isu-isu seperti keadilan sosial dan perubahan iklim. Mereka ingin disebut sebagai pembela masyarakat dan kelompok yang tidak dapat menyuarakan kepentingannya. 

 

