Penentuan Plt Ketum Dilakukan Musyawarah Mufakat, Golkar: Jangan Dipaksa Voting!

Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Meutya Hafid (foto: dok MPI)

JAKARTA - Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPP Partai Golkar, Meutya Hafid mengatakan, pemilihan Plt Ketua Umum Partai Golkar dilakukan secara musyawarah mufakat. Ia pun berkata, pemilihan pimpinan sementara partai pohon beringin itu tak perlu dilakukan melalui voting.

"Tidak perlu ada voting dalam pemilihan PLT Ketum pada rapat pleno yang rencana akan digelar pada Selasa (13/8/2024)," kata Meutya dalam keterangan tertulis, Senin (12/8/2024).

Kendati demikian, Meutya menyarankan, para Wakil Ketua Umum untuk duduk bersama musyawarah mufakat dalam memilih Plt Ketua Umum Partai Golkar. Sehingga, katanya, rapat pleno dapat berjalan kondusif.

"Kader masih terkaget dengan Keputusan Ketum, jangan dipaksa untuk voting," terang Meutya.

Ketua Komisi I DPR RI ini mengingatkan menjaga soliditas sangat penting. "Menjaga soliditas amat penting dan agar calon calon yang akan berkontestasi menjaga cara cara yang bermartabat," tandasnya.