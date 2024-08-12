64 Orang Asli Papua Pendidikan Tamtama di SPN Polda Kaltim, As SDM Polri: Jadilah Polisi yang Layani Warga

JAKARTA - Asisten Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Polri, Irjen Dedi Prasetyo meninjau kegiatan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam arahannya kepada para siswa SPN, Tenaga Pendidik (Gadik) dan pembina, Ia menyampaikan bahwa para siswa harus sungguh-sungguh menjalani pendidikan.

"Kalian berada di sini untuk menjadi abdi negara dan melayani masyarakat. Jalanilah pendidikan dengan sebaik-baiknya agar nanti menjadi Polisi yang profesional. Buatlah orang tua kalian bangga," kata Dedi, Senin (12/8/2024).

Dedi menambahkan siswa dari Polda Papua dan Polda Barat harus membaur dengan siswa dari Polda Kaltim, begitu juga sebaliknya.

"Di sini tidak ada yang anak Papua, Papua Barat atau Kalimantan Timur. Kalian semua adalah anak-anak Indonesia yang beberapa bulan lagi akan menjadi polisi tangguh dan siap melayani masyarakat," ujar Dedi.

Total siswa yang menjalani pendidikan Tamtama di SPN Polda Kaltim dan SPN Polda Kalsel sebanyak 1.606 siswa. Di SPN Polda Kaltim, terdapat 83 siswa berasal dari provinsi Papua, dengan rincian 58 siswa merupakan Orang Asli Papua (OAP) dan 25 lagi merupakan siswa non OAP.