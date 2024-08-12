Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

64 Orang Asli Papua Pendidikan Tamtama di SPN Polda Kaltim, As SDM Polri: Jadilah Polisi yang Layani Warga 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |18:07 WIB
64 Orang Asli Papua Pendidikan Tamtama di SPN Polda Kaltim, As SDM Polri: Jadilah Polisi yang Layani Warga 
As SDM Polri Irjen Dedi Prasetyo. Foto: Humas Polri.
A
A
A

JAKARTA - Asisten Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Polri, Irjen Dedi Prasetyo meninjau kegiatan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam arahannya kepada para siswa SPN, Tenaga Pendidik (Gadik) dan pembina, Ia menyampaikan bahwa para siswa harus sungguh-sungguh menjalani pendidikan. 

"Kalian berada di sini untuk menjadi abdi negara dan melayani masyarakat. Jalanilah pendidikan dengan sebaik-baiknya agar nanti menjadi Polisi yang profesional. Buatlah orang tua kalian bangga," kata Dedi, Senin (12/8/2024).

Dedi menambahkan siswa dari Polda Papua dan Polda Barat harus membaur dengan siswa dari Polda Kaltim, begitu juga sebaliknya. 

"Di sini tidak ada yang anak Papua, Papua Barat atau Kalimantan Timur. Kalian semua adalah anak-anak Indonesia yang beberapa bulan lagi akan menjadi polisi tangguh dan siap melayani masyarakat," ujar Dedi. 

Total siswa yang menjalani pendidikan Tamtama di SPN Polda Kaltim dan SPN Polda Kalsel sebanyak 1.606 siswa. Di SPN Polda Kaltim, terdapat 83 siswa berasal dari provinsi Papua, dengan rincian 58 siswa merupakan Orang Asli Papua (OAP) dan 25 lagi merupakan siswa non OAP. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/337/3068843/upacara_sertijab_dan_korps_raport_polri-REB5_large.jpeg
Profil 2 Jenderal Polri Termuda, Sama-Sama Jebolan Akpol 1999
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067132/kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-XOT2_large.jpg
Kapolri Bakal Beri Penghargaan ke Personel yang Sabet Medali di PON XXI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065930/polri-ZEU6_large.jpg
Mutasi Polri: Irjen Wahyu Hadiningrat Jadi Astamarena, Irjen Verdianto Iskandar Jabat Astamaops
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3065122/ncs_polri_dengan_jajaran_polda_lampung-YUwK_large.jpg
Polri Sebut Lampung Daerah Rawan di Pilkada 2024, Perlu Optimalkan Cooling System
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/337/3064364/pasukan_perdamaian_polri-aMRC_large.jpg
Lepas Satgas Garbha FPU 6 ke Bangui Afrika, Kapolri: Wujud Kontribusi Polri dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/337/3064349/diklat_integrasi_siswa_dan_siswi_bintara-Cru5_large.jpg
Perkuat Sinergitas, TNI- Polri Gelar Diklat Integrasi Bintara Serentak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement