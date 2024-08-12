Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Partai Perindo Soroti Dugaan Data ASN BKN yang Bocor dan Dijual

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |19:07 WIB
Partai Perindo Soroti Dugaan Data ASN BKN yang Bocor dan Dijual
JAKARTA - Ketua DPP Bidang Inklusiv dan Keberagaman Partai Perindo, Anjas Pramono menyoroti soal dugaan kebocoran data Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diungkap Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Anjas menilai, kebocoran data ASN menjadi bukti bahwa pemerintah belum memiliki sistem keamanan digital yang kuat.

"Benar sekali, itu artinya sistem yang dimiliki pemerintah masih belum proper dan layak," kata Anjas kepada MNC Portal, Senin (12/7/2024).

Menurutnya, pemerintah harus memitigasi risiko yang mungkin muncul atas dugaan kebocoran tersebut, dan membenahi sistem keamanan data warga negaranya secara serius, agar kejadian serupa tidak terulang.

