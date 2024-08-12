Panglima TNI Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Embung MBH dan Sumbu Kebangsaan di IKN

JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Joko Widodo beserta rombongan meninjau Embung MBH, dan Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).

Embung MBH di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN memiliki fungsi untuk konservasi air, yaitu menampung dan menyimpan air dengan kapasitas/volume kecil, lebih kecil dari kapasitas waduk/bendungan.

Sedangkan Sumbu Kebangsaan merupakan ruang terbuka di IKN yang menjadi simbol hubungan harmonis antar alam, manusia, dan nilai luhur kebudayaan.