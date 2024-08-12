Dipimpin Jokowi, Panglima TNI Hadiri Sidang Kabinet Paripurna Perdana di IKN

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menghadiri Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024). Rapat ini dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Pembahasan dalam sidang kabinet tersebut membahas hal-hal yang bersifat umum, yang meliputi evaluasi pemerintahan pada tahun ini, terutama tahun terakhir pemerintahan Presiden RI Joko Widodo-Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.

Selain itu, sidang ini juga membahas perencanaan tahun depan termasuk transisi pemerintahan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Presiden Joko Widodo juga menyebutkan sidang ini adalah sidang yang sangat istimewa sebab pertama kali digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Turut hadir pada sidang tersebut diantaranya Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin, Presiden RI terpilih Prabowo Subianto, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BIN Budi Gunawan serta para undangan lainnya.

(Salman Mardira)