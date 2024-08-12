Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Golkar Rapat Pleno Besok Malam, Tentukan Plt Ketum Pengganti Airlangga hingga Jadwal Munaslub

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |22:46 WIB
Golkar Rapat Pleno Besok Malam, Tentukan Plt Ketum Pengganti Airlangga hingga Jadwal Munaslub
Meutya Hafid (Okezone.com/Riyan)
A
A
A

JAKARTA - Partai Golkar akan menggelar rapat pleno di Kantor DPP Golkar, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa 13 Agustus 2024 malam. Agendanya menentukan pelaksana tugas ketua umum pengganti Airlangga Hartarto hingga membahas rencana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

"Sehubungan dengan keputusan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk mundur yang telah disampaikan pada hari Sabtu 10 Agustus 2024, maka DPP Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa, 13 Agustus pukul 19.00 WIB, dengan semangat musyawarah mufakat," kata Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPP Partai Golkar, Meutya Hafid dalam keterangannya dikutip, Senin (12/8/2024).

Meutya menjelaskan rapat pleno DPP Golkar akan membacakan surat pengunduran diri Airlangga dari ketua umum sekaligus penentuan plt ketum. Rapat juga akan menentukan jadwal Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) hingga Munaslub.

"Rapat Pleno akan fokus pada agenda pertama, pembacaan surat pengunduran diri ketua umum Airlangga Hartarto sekaligus Penentuan plt ketum; kedua, penentuan jadwal Rapimnas; dan ketiga, penentuan jadwal Munaslub. Rapat Pleno akan dilaksanakan dengan semangat musyawarah mufakat," jelasnya.

Sebelumnya Airlangga Hartarto menyatakan resmi mundur dari ketua umum Golkar.

“Setelah mempetimbangkn dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan dalam waktu dekat, dengan mengucap bismillahirrahmanirrohim dan petujuk Tuhan yang Maha Besar, maka saya nyatakan pengunduran diri dari Ketum Golkar, terhidung sejak semalam, Sabtu 10 agustus 2024,” ucap Airlangga.

“Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib dan menjunjung tinggii marwah Partai Golkar. demokrasi harus terus kita kawal dan junjung terus menerus.” 
 

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184156//airlangga-tANE_large.jpg
Skema Baru KUR 2026: Bunga Flat 6 Persen, Penarikan Tanpa Batas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182536//airlangga-I2sV_large.png
Menko Airlangga soal Paket Stimulus Ekonomi Baru, BSU Cair Lagi di Akhir Tahun?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181732//ketua_umum_partai_golkar_bahlil_lahadalia-sG3F_large.jpg
Kelakar Bahlil ke Airlangga: Ketum Golkar Senior, Kalau Enggak Hormat Bahaya Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181611//dpr-RPFk_large.jpg
MKD Putuskan Adies Kadir Tak Langgar Etik, Golkar Sebut Konstituen di Dapil Girang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181561//whoosh-nLj4_large.png
Prabowo Pasang Badan, Airlangga Ungkap Cara Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180582//menko_airlangga-MImJ_large.jpg
Indonesia dan Korea Selatan Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ini Daftar Proyeknya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement