Golkar Rapat Pleno Besok Malam, Tentukan Plt Ketum Pengganti Airlangga hingga Jadwal Munaslub

JAKARTA - Partai Golkar akan menggelar rapat pleno di Kantor DPP Golkar, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa 13 Agustus 2024 malam. Agendanya menentukan pelaksana tugas ketua umum pengganti Airlangga Hartarto hingga membahas rencana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

"Sehubungan dengan keputusan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk mundur yang telah disampaikan pada hari Sabtu 10 Agustus 2024, maka DPP Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa, 13 Agustus pukul 19.00 WIB, dengan semangat musyawarah mufakat," kata Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPP Partai Golkar, Meutya Hafid dalam keterangannya dikutip, Senin (12/8/2024).

Meutya menjelaskan rapat pleno DPP Golkar akan membacakan surat pengunduran diri Airlangga dari ketua umum sekaligus penentuan plt ketum. Rapat juga akan menentukan jadwal Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) hingga Munaslub.

"Rapat Pleno akan fokus pada agenda pertama, pembacaan surat pengunduran diri ketua umum Airlangga Hartarto sekaligus Penentuan plt ketum; kedua, penentuan jadwal Rapimnas; dan ketiga, penentuan jadwal Munaslub. Rapat Pleno akan dilaksanakan dengan semangat musyawarah mufakat," jelasnya.

Sebelumnya Airlangga Hartarto menyatakan resmi mundur dari ketua umum Golkar.

“Setelah mempetimbangkn dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan dalam waktu dekat, dengan mengucap bismillahirrahmanirrohim dan petujuk Tuhan yang Maha Besar, maka saya nyatakan pengunduran diri dari Ketum Golkar, terhidung sejak semalam, Sabtu 10 agustus 2024,” ucap Airlangga.

“Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib dan menjunjung tinggii marwah Partai Golkar. demokrasi harus terus kita kawal dan junjung terus menerus.”



(Salman Mardira)