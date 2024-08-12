Muktamar PKB di Bali Undang 65 Pimpinan Parpol dari Eropa dan Amerika Latin

JAKARTA - Sebanyak 65 pimpinan partai politik luar negeri yang tergabung dalam organisasi Centrist Democrat International (CDI) diundang dalam Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 24-25 Agustus 2024 di Bali. Partai besutan Muhaimin Iskandar ini diketahui telah bergabung menjadi anggota CDI sejak 2019.

Demikian diutarakan Sekretaris Organizing Committee (OC) Muktamar ke-6 PKB, Zainul Munasichin di kantor DPP PKB Jakarta, Senin (12/8/2024).

"PKB akan mengundang pimpinan partai politik luar negeri yang tergabung dalam Centrist Democrat International atau CDI," ujar Zainul.

CDI sendiri beranggotakan partai-partai berhaluan tengah di Eropa dan juga Amerika Latin. Zainul memastikan akan ada 65 pimpinan parpol luar negeri yang ikut meramaikan Muktamar PKB di Bali.

"Insya Allah mereka confirm untuk hadir ikut meramaikan Muktamar PKB 2024 di Bali," ungkap Zainul.

Pimpinan partai politik luar negeri yang akan diundang terdiri dari Komite eksekutif IDC-CDI terdiri dari presiden, sekretaris jenderal, dan wakil presiden. Sementara presidennya adalah Andres Pastrana Arango dari Kolombia dan Sekretaris Jenderalnya adalah Anggota Parlemen Eropa (MEP) Antonio López-Isturiz dari Spanyol.