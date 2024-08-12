Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral! Driver Ojol Meninggal Diduga Kelaparan Tak Punya Uang saat Antre Orderan Pelanggan

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |23:33 WIB
Viral! Driver Ojol Meninggal Diduga Kelaparan Tak Punya Uang saat Antre Orderan Pelanggan
Driver ojol meninggal diduga tak kuat menahan lapar (Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Seorang driver ojek online (Ojol) bernama Darwin Mangudut Simanjuntak (49) meninggal dunia diduga karena tak kuat menahan lapar dan tak punya uang beli makanan. Darwin mengembuskan napas terakhir saat mengantre orderan pelanggannya di Jalan Sutomo Ujung, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Minggu 11 Agustus 2024 pagi.

Kabar meninggalnya driver ojol diduga karena tak kuat menahan lapar seketika viral di media sosial. Netizen menyampaikan duka cita atas wafatnya sang pejuang keluarga di tengah mencari nafkah.

Video driver ojol meninggal itu viral setelah diunggah oleh netizen warganet satunya adalah akun X @bacottetangga .  

“Kabar duka datang dari driver ojek online (ojol) di Medan, Sumatera Utara, bernama Darwin Mangudut Simanjuntak (49) yang meninggal dunia karena menahan lapar Darwin adalah warga Jalan Pelita V, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Ia meninggal dunia ketika mengantre orderan di Jalan Sutomo Ujung, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, pada Minggu (11/8/2024) pagi,” tulis @bacottetangga.

Dalam video yang viral tampak pengemudi ojol jatuh saat mengantre orderan lalu kejang-kejang hingga mengembuskan napas terakhir.

Halaman:
1 2
      
