TPA Cipayung Ditutup, Kader PDIP Bawa Sampah Berkarung-karung ke Kantor Wali Kota Depok

JAKARTA - Sejumlah kader PDI Perjuangan membawa sampah berkarung-karung yang diangkut dengan mobil pikap lalu ditumpuk di depan Kantor Wali Kota Depok. Aksi yang sempat viral ini sebagai bentuk protes imbas ditutupnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Depok, Jawa Barat.

Sekretaris PDIP Kota Depok, Ikravany Hilman mengatakan bahwa pemerintah kota harus turut merasakan persoalan sampah yang sedang dialami oleh masyarakat.

"Jangan cuma lingkungan warga yang kotor, coba kalau kantor Wali Kota kayak apa rasanya,” kata Ikra dikutip dari akun Instagram @depokterkini, Minggu (11/8/2024).

Menurut Ikra, Pemkot Depok belum memberikan solusi yang jelas untuk menangani persoalan sampah.

Adapun dari informasi yang beredar, anggota DPRD Kota Depok itu tengah menggelar program konservasi alam nasional. Hal ini dilakukan serentak oleh seluruh pengurus dan kader PDIP di masing-masing wilayah.

Sebelumnya, kondisi TPA Cipayung 'longsor' sudah berkali-kali terjadi. Kondisi ini tak terlepas dari faktor TPA Cipayung yang sudah overload atau kepenuhan untuk menampung sampah.