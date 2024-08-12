Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

TPA Cipayung Ditutup, Kader PDIP Bawa Sampah Berkarung-karung ke Kantor Wali Kota Depok

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |01:30 WIB
TPA Cipayung Ditutup, Kader PDIP Bawa Sampah Berkarung-karung ke Kantor Wali Kota Depok
Kader PDIP bawa sampah ke Kantor Walkot Depok (IG @depokterkini)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah kader PDI Perjuangan membawa sampah berkarung-karung yang diangkut dengan mobil pikap lalu ditumpuk di depan Kantor Wali Kota Depok. Aksi yang sempat viral ini sebagai bentuk protes imbas ditutupnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Depok, Jawa Barat. 

Sekretaris PDIP Kota Depok, Ikravany Hilman mengatakan bahwa pemerintah kota harus turut merasakan persoalan sampah yang sedang dialami oleh masyarakat.

"Jangan cuma lingkungan warga yang kotor, coba kalau kantor Wali Kota kayak apa rasanya,” kata Ikra dikutip dari akun Instagram @depokterkini, Minggu (11/8/2024).

Menurut Ikra, Pemkot Depok belum memberikan solusi yang jelas untuk menangani persoalan sampah.

Adapun dari informasi yang beredar, anggota DPRD Kota Depok itu tengah menggelar program konservasi alam nasional. Hal ini dilakukan serentak oleh seluruh pengurus dan kader PDIP di masing-masing wilayah.

Sebelumnya, kondisi TPA Cipayung 'longsor' sudah berkali-kali terjadi. Kondisi ini tak terlepas dari faktor TPA Cipayung yang sudah overload atau kepenuhan untuk menampung sampah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182337//pdip-5UWY_large.jpg
Gelar Pertunjukan Wayang Kulit, PDIP: Pegang Teguh Perjuangan dan Lawan Kezaliman!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182310//pdip-roTt_large.jpg
Hasto: Relawan PDIP Jangan Hanya Pencitraan untuk Kepentingan Elektoral!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182281//pdip-rH67_large.jpg
Singgung Perjuangan Bung Karno, Hasto: Jangan Pernah Jadi Penikmat Kekuasaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742//tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179854//esti_wijayati-3CU6_large.jpg
Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Perlu Diverifikasi, PDIP: Bagaimana Nasib Reformis?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179826//esti-5eu9_large.jpg
PDIP Ungkap Megawati Sudah Pertanyakan Urgensi Proyek Whoosh Sejak 2015
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement