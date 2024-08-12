Dilepas TNI AU, Yohanes Mustamu Akan Keliling 11 Negara dari Indonesia ke Italia dengan Vespa Listrik

JAKARTA - TNI Angkatan Udara melepas seorang scooterist asal Tangerang Selatan, Yohanes Mustamu untuk ekspedisi keliling 11 negara dari Indonesia ke Italia menggunakan motor Vespa yang sudah dikonversi ke listrik, Minggu (11/8/2024). Pelepasan itu bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-72 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur yang jatuh pada 17 Agustus 2024.

"Hari ini juga kita saksikan telah dilepas keberangkatan riders Bapak Yohanses Mustamu yang memulai perjalanan yang luar biasa menempuh perjalanan lintas negara scooter konversi elektrik dari Indonesia ke Italia melalui 8 negara dengan jarak tempuh sekitar 11 ribu kilometer," kata Komandan Lanud Halim PK Marsma Destianto N Utomo di Kompleks TNI AU Halim Perdanakusuma.

Destianto pun berdoa agar Yohanes diberi kelancaran selama perjalanan ke Italia. Ia pun berharap, langkah yang dilakukan Yohanes bisa menginspirasi anak bangsa. Apalagi, kata dia, perjalanan panjang ke Italia merupakan simbol kegigihan generasi muda Indonesia.

"Bukan hanya perjalanan fisik namun juga sebagai simbol dari generasi muda indonesia yang memiliki keberanian inovasi dan semangat menjaga lingkungan dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan," tutur Destianto.

Ia pun menilai, perjalanan panjang Yohanes juga menjadi bukti bahwa Indonesia mampu berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Hal itu tak lepas dari vespa yang digunakan Yohanes, sudah berbasis elektrik dan tak lagi menggunakan BBM.

"Sekaligus merupakan misi kepada dunia bahwa Indonesia mampu berkontribusi untuk pelesetarian lingkungan dengan teknologi hijau," ucap Destianto.