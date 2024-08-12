Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dilepas TNI AU, Yohanes Mustamu Akan Keliling 11 Negara dari Indonesia ke Italia dengan Vespa Listrik

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |04:04 WIB
Dilepas TNI AU, Yohanes Mustamu Akan Keliling 11 Negara dari Indonesia ke Italia dengan Vespa Listrik
Pelepasan ekspedisi Yohanes Mustamu di Lanud Halim Perdanakusuma (Okezone.com/Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - TNI Angkatan Udara melepas seorang scooterist asal Tangerang Selatan, Yohanes Mustamu untuk ekspedisi keliling 11 negara dari Indonesia ke Italia menggunakan motor Vespa yang sudah dikonversi ke listrik, Minggu (11/8/2024). Pelepasan itu bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-72 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur yang  jatuh pada 17 Agustus 2024.

"Hari ini juga kita saksikan telah dilepas keberangkatan riders Bapak Yohanses Mustamu yang memulai perjalanan yang luar biasa menempuh perjalanan lintas negara scooter konversi elektrik dari Indonesia ke Italia melalui 8 negara dengan jarak tempuh sekitar 11 ribu kilometer," kata Komandan Lanud Halim PK Marsma Destianto N Utomo di Kompleks TNI AU Halim Perdanakusuma.

Destianto pun berdoa agar Yohanes diberi kelancaran selama perjalanan ke Italia. Ia pun berharap, langkah yang dilakukan Yohanes bisa menginspirasi anak bangsa. Apalagi, kata dia, perjalanan panjang ke Italia merupakan simbol kegigihan generasi muda Indonesia.

"Bukan hanya perjalanan fisik namun juga sebagai simbol dari generasi muda indonesia yang memiliki keberanian inovasi dan semangat menjaga lingkungan dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan," tutur Destianto.

Ia pun menilai, perjalanan panjang Yohanes juga menjadi bukti bahwa Indonesia mampu berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Hal itu tak lepas dari vespa yang digunakan Yohanes, sudah berbasis elektrik dan tak lagi menggunakan BBM.

"Sekaligus merupakan misi kepada dunia bahwa Indonesia mampu berkontribusi untuk pelesetarian lingkungan dengan teknologi hijau," ucap Destianto.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184220//oknum_tni_au_tusuk_warga-E1re_large.jpg
Terbakar Api Cemburu, Oknum TNI AU Tusuk Teman Istrinya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184088//prabowo_subianto-gqJ2_large.jpg
Prabowo: Indonesia Akan Punya Mobil dan Motor Buatan Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/25/3183671//sukamande-NEoB_large.jpg
4 Rekomendasi Wisata Alam Hidden Gem di Indonesia, Yuk Mampir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183676//prabowo-mGNA_large.jpg
Ikatan Emosional Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II Lampaui Diplomasi Formal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/25/3183654//wisatawan-v5fh_large.jpg
Cara Indonesia–Arab Tingkatkan Pariwisata Kedua Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182600//mentan_amran-GMok_large.jpg
RI Bakal Investasi Rp20 Triliun untuk Sistem Pembibitan hingga Pakan Nasional 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement