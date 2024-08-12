Ramalan Cuaca, Jakarta Akan Cerah Berawan Sepanjang Hari

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan mayoritas wilayah DKI Jakarta sepanjang Senin (11/8/2024), tak jauh dengan kemarin yaitu cerah cenderung berawan tanpa hujan.

Mengutip laman resmi BMKG, Provinsi DKI Jakarta tidak termasuk wilayah dengan peringatan dini seperti hujan lebat atau angin kencang.

Berikut prakiraan cuaca di masing-masing wilayah Provinsi DKI Jakarta:

1. Jakarta Barat

Cuaca diperkirakan bakal berawan pada pagi hari dan cerah berawan di siang harinya. Sedangkan untuk malam hari masih akan terus berawan. Rerata suhu di Jakarta Barat itu 24-30 derajat Celsius dengan kelembaban 55-95 persen.

2. Jakarta Pusat

Cuaca di Jakpus diperkirakan cerah berawan pada pagi hari dan siang. Sedangkan waktu malam hari diprediksikan berawan. Rerata suhu di Jakarta Pusat itu 24-31 derajat Celsius dengan kelembaban 55-94 persen.

3. Jakarta Selatan

Pagi hari di Jaksel diperkirakan cerah berawan, dilanjutkan pada siang hari akan berawan. Cuaca malam hari akan terus berawan hingga pada dini hari. Rerata suhu di Jakarta Selatan itu 24-30 derajat Celsius dengan kelembaban 51-95 persen.