Polisi Tangkap 9 Remaja Pelaku Tawuran Bawa Senjata Tajam di Bekasi

Polisi tangkap remaja pelaku tawuran di Bekasi. (Foto: Dok Polisi)

BEKASI - Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Bekasi Kota menangkap sembilan remaja pelaku tawuran di Jalan Ratna Nomor 2, Jatiasih, Bekasi.

Peristiwa bermula saat tim sedang berpatroli terkait keamanan dan ketertiban. Tim kemudian mendapatkan informasi pemuda yang melakukan tawuran.

“Tim Patroli Perintis Presisi mendapati pelaku tawuran pada Minggu, 11 Agustus 2024 pukul 02.12 WIB,” kata Kasat Samapta Polres Metro Bekasi Kota Kompol Imam Syafi’i, Senin (12/8/2024).

Saat itu polisi mendapati setidaknya sembilan pelaku tawuran yang terlibat. Dalam aksinya, mereka turut membawa senjata tajam untuk menyerang.

“Tim mengamankan sembilan pelaku tawuran,” ujarnya.

Imam menjelaskan pihak kepolisian langsung membawa pelaku tawuran menuju Polres Metro Bekasi Kota. Mereka akan dimintai keterangan lebih lanjut.

“Apabila unsur tindak pidana terpenuhi akan segera diproses hukum,” tutupnya.

(Qur'anul Hidayat)