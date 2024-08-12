Tawuran Antargeng di Bekasi, 1 Orang Tewas Terbacok

JAKARTA - Tawuran antargeng terjadi di Kampung Babakan Jaya, Desa Mekarjaya, Kedungwaringin, Bekasi. Satu orang dinyatakan tewas dalam tawuran ini akibat terkena bacok.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan peristiwa tawuran terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 pukul 02.00 WIB, dini hari. Adapun korban tewas berinisial MR.

"Telah terjadi meninggal dunia korban tawuran. Dilaporkan ke Polda Metro Jaya hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 pukul 08.00 WIB," kata Ade Ary, Senin (12/8/2024).

Kejadian berawal ketika tawuran antarageng story swamp dari Desa Karangharum bentrok dengan geng sewot dari Mekarjaya di lokasi. Warga sejatinya hendak menghentikan tawuran namun takut sehingga cuma bisa menonton saja.