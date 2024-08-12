Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran Antargeng di Bekasi, 1 Orang Tewas Terbacok

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |11:09 WIB
Tawuran Antargeng di Bekasi, 1 Orang Tewas Terbacok
Ilustrasi Tawuran. Dok OKezone.
A
A
A

JAKARTA - Tawuran antargeng terjadi di Kampung Babakan Jaya, Desa Mekarjaya, Kedungwaringin, Bekasi. Satu orang dinyatakan tewas dalam tawuran ini akibat terkena bacok. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan peristiwa tawuran terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 pukul 02.00 WIB, dini hari. Adapun korban tewas berinisial MR.

"Telah terjadi meninggal dunia korban tawuran. Dilaporkan ke Polda Metro Jaya hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 pukul 08.00 WIB," kata Ade Ary, Senin (12/8/2024). 

Kejadian berawal ketika tawuran antarageng story swamp dari Desa Karangharum bentrok dengan geng sewot dari Mekarjaya di lokasi. Warga sejatinya hendak menghentikan tawuran namun takut sehingga cuma bisa menonton saja.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/338/3056469/tawuran-5uDm_large.jpg
Polda Metro Bentuk Tim Khusus Buru Penyiram Air Keras ke Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/338/3051182/ilustrasi_tawuran-DHQ0_large.jpg
Polisi Tangkap 4 Remaja Diduga Hendak Tawuran, 2 Celurit Disita 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/338/3047812/ilustrasi_tawuran-UGmT_large.jpg
Remaja Tawuran di Jembatan Plumpang Saling Lempar Bom Molotov
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/340/3047253/remaja_ditangkap_polisi_saat_hendak_tawuran-0GD1_large.jpg
Diduga Hendak Tawuran, 13 Remaja Bawa Sajam Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/338/3040646/illustrasi_tawuran-C1Hi_large.jpg
Kocar-kacir Dibubarkan Polisi saat Tawuran, Satu Anggota Geng Motor Terjatuh dari Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/27/65/2787925/tawuran-marak-saat-ramadhan-ini-solusi-dari-pengamat-sosial-ui-Y4jmpNiemt.jpg
Tawuran Marak Saat Ramadhan, Ini Solusi dari Pengamat Sosial UI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement