Tak Kuat Menanjak, Angkot Terguling di Bogor

BOGOR - Mobil angkutan kota (angkot) terguling di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Kecelakaan terjadi karena angkot tidak kuat menanjak. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini.

Kasat Lantas Polresta Bogor Kota Kompol Ardi Wibowo mengatakan peristiwa itu terjadi pukul 06.30 WIB. Berdasarkan informasi yang diterimanya, angkot tersebut terguling karena tidak kuat menanjak.

"Info dari Kanit Lantas Polsek Bogor Selatan, angkot tidak kuat menanjak," kata Ardi dalam keterangannya, Senin (12/8/2024).

Sehingga, angkot warna hijau dengan nomor trayek 01 (Baranang Siang-Ciawi) itu mundur. Ban depan masuk ke dalam parit dan membuat angkot terguling.

"Mundur secara tiba lanjut terbalik ketika ban depan masuk parit," jelasnya.

Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kecelakaan ini karena angkot dalam kondisi tanpa penumpang. Saat ini, angkot sudah dievakuasi dan dikembalikan kepada pemiliknya.

"Kendaraan sudah dikembalikan ke pemiliknya oleh Kanit Lantas Polsek Bogor Selatan. Surat-surat lengkap dan hanya kerugian materi," pungkasnya.



(Qur'anul Hidayat)