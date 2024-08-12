Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Update Kondisi Korban Jambret Terseret Motor, Luka di Wajah dan Harus Jalan Jinjit

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |15:44 WIB
Update Kondisi Korban Jambret Terseret Motor, Luka di Wajah dan Harus Jalan Jinjit
Sebuah video memperlihatkan saat korban Siti Wulandari terseret jambret.
A
A
A

BOGOR - Siti Wulandari (27), korban penjambretan hingga terseret di wilayah Bogor Timur, Kota Bogor mengalami luka di muka dan tubuhnya. Korban harus istirahat di rumah setelah melakukan pemeriksaan dan mendapat pengobatan dari dokter. 

Kepada wartawan, Siti mengalami luka pada pada bagian wajah, punggung, pinggang, kaki, tangan kanan dan kiri. Siti mengaku telah melakukan berobat ke klinik sesaat setelah mengalami insiden penjambretan. "Alhamdulillah udah membaik, cuma masih luka-luka, jalannya masih jinjit. Setelah kejadian itu aku langsung ke dokter 24 jam, adik yang nganterin," kata Wulandari kepada wartawan, Senin (12/8/2024).

Sekarang ini, dia beristirahat di rumah sambil menunggu luka-lukanya pulih. Dikatakan Siti, pihak kepolisian sudah mendatangi rumahnya untuk mengumpulkan keterangan setelah apa yang menimpanya viral di media sosial. Hanya saja, Siti tidak bertemu langsung dengan polisi. "Tapi gak langsung bertemu dengan saya, ketemu sama orang tua saya," jelas Siti. Sebelumnya, viral seorang perempuan diduga menjadi korban jambret hingga terseret di wilayah Bogor Timur, Kota Bogor.

Dalam video rekaman CCTV beredar, peristiwa itu terjadi pada Sabtu 10 Agustus 2024. Awalnya, mempelihatkan susana jalan yang lengang hanya terlihat dua motor sedang melintas di lokasi. Tidak lama, datang motor dengan kecepatan yang cukup tinggi. Tampak di motor tersebut tengah menyeret seorang perempuan di belakangnya.

Perempuan yang belum sempat diketahui identitasnya ( akhirnya diketahui bersama Siti Wulandari) itu pun akhirnya terpelanting jatuh dan berguling-guling ke aspal. Warga dan pengendara lain yang melihat kejadian itu langsung berupaya menolong korban.Pada foto lainnya, memperlihatkan kondisi korban yang mengalami luka pada bagian wajah. Diduga, perempuan tersebut menjadi korban penjambretan. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kejadian tersebut.

 

