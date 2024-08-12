Gegara Cekcok dengan Istri, Suami di Cilincing Bakar Selimut hingga Picu Kebakaran Rumah

JAKARTA - Perselisihan antara suami dan istri hingga memicu kebakaran rumah di Cilincing, Jakarta Utara. Sang suami yang emosi membakar selimut hingga memicu kebakaran terhadap rumah.

“Objek terbakar rumah tinggal,” kata Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Utara, Gatot Sulaeman, saat dikonfirmasi pada Senin (12/8/2024).

Gatot mengungkapkan, peristiwa itu terjadi pada Minggu 11 Agustus 2024 kemarin di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Gatot menuturkan, diduga pemilik rumah berinisial W (38) membakar selimut usai berselisih dengan istrinya.

“Dugaan suami membakar selimut karena ada perselisihan (dengan istrinya),” ujar dia.