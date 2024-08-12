Ada 430 Kejadian Bencana pada Januari-Juli 2024 di Kota Bogor, Paling Banyak Tanah Longsor

BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor mencatat sebanyak 430 kejadian baik bencana alam maupun non bencana alam periode Januari-Juli 2024. Paling banyak, yakni kejadian tanah longsor dan bangunan roboh.

"Tanah longsor 194 kejadian dan bangunan roboh 101 kejadian," kata Kalak BPBD Kota Bogor Hidayatulloh dalam keterangannya, Senin (12/8/2024).

Kemudian, disusul oleh pohon tumbang 77 kejadian, kebakaran 22 kejadian, banjir 18 kejadian, evakuasi hewam 9 kejadian, angin kencang 6 kejadian dan Search and Rescue (SAR) 3 kejadian.

"Tersebar di enam kecamatan di Kota Bogor," tambahnya.

Adapun bangunan rumah terdampak dari peristia itu rusak berat 60 bangunan, rusak sedang 87 bangunan dan rusak ringan 104 bangunan. Dengan total KK yang terdampak mencapai 704 dan 2.209 jiwa.

"Total korban meninggal dunia 7 orang, luka berat 16 orang dan luka ringan 20 orang," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)