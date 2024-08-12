Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sering Bikin Macet di Sawah Besar, 8 Jukir Liar Ditangkap Satpol PP

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |16:30 WIB
Sering Bikin Macet di Sawah Besar, 8 Jukir Liar Ditangkap Satpol PP
Jukir liar ditangkap petugas satpol pp (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) menangkap 8 juru parkir (Jukir) liar di wilayah Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2024). Para Jukir liar atau Pak Ogah yang terjaring operasi ini, dibuatkan surat pernyataan agar tidak mengulangi kegiatannya.

"Hari ini yang berhasil kita amankan sebanyak delapan orang dan kami berikan surat pernyataan terakhir untuk tidak mereka lagi turun ke jalan ya," kata Kepala Satpol PP Jakarta Pusat, Darwis Silitonga di Lapangan Banteng, kepada wartawan, Senin (12/8/2024).

Sebelum dilakukan operasi ini, Darwis menegaskan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi terhadap para jukir liar ini sebelumnya. Meski telah diberitahukan kalau kegiatannya itu dilarang, para Jukir liar ini tetap membandel.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/338/3160996//jukir_liar-GnO1_large.jpg
Resahkan Warga, 5 Jukir Liar di Menteng Jakpus Diciduk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/338/3159197//jukir_liar_pemalak_sopir_truk_di_tanah_abang-rNpo_large.jpg
Tangkap Jukir Liar Pemalak Sopir Truk di Tanah Abang, Polisi Temukan Bong Sabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/627/3147730//scope_preman-iJR2_large.jpg
Razia Preman Berkedok Juru Parkir Liar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/338/3145813//jukir_ditangkap_polisi-R5lU_large.jpg
Cekcok dengan Pengendara karena Tak Diberi Uang, 4 Jukir Ditangkap Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement