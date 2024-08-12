Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kisah Petugas Damkar Angkat Lemari 150 Kg Demi Bantu Keluarga yang Rawat Orang Tua Sakit Stroke 

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |17:14 WIB
Kisah Petugas Damkar Angkat Lemari 150 Kg Demi Bantu Keluarga yang Rawat Orang Tua Sakit Stroke 
Petugas Damkar Angkat Lemari Seberat 150 Kg. Foto: Disdamkarmat Kota Bekasi
A
A
A

BEKASI - Menjadi seorang petugas pemadam kebakaran (Damkar) ternyata tidak hanya berjibaku memadamkan api ketika terjadi kebakaran. Faktanya, masih banyak tugas kemanusiaan yang bisa dilakukan demi membantu masyarakat. 

Salah satunya adalah kisah petugas Damkar yang mengangkat lemari seberat 150 Kilogram (Kg). Seperti yang dilakukan oleh jajaran Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kota Bekasi.

Komandan Rescue Disdamkarmat Kota Bekasi, Rahmat menceritakan peristiwa ini terjadi pada Sabtu, 10 Agustus lalu. Keluarga dan warga sudah berusaha ingin pindahkan lemari itu, namun tidak mampu. 

"Jadi lemari itu mau digeser, karena berat, warga juga udah bantu terus ya enggak sanggup, akhirnya memanggil damkar," kata Rahmat, Senin (12/8/2024).

Rahmat menceritakan lemari itu dipindahkan untuk mempermudah sang anak pada keluarga itu merawat kedua orang tuanya yang sudah mengidap sakit stroke. Adapun sebanyak enam personel dikerahkan untuk membantu memindahkan lemari ini.

"Jadi biar orang tuanya bisa dirawat satu kamar. (Lemari) Digeser aja jadi biar muat itu satu ruangan itu jadi ibu dan ayahnya stroke dua-duanya, jadi biar ngerawat tuh gak ke kamar sini kamar sana gitu," ujar Rahmat.

 

Halaman:
1 2
      
