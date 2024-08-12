Polisi Periksa Suami Istri Penyebab Kebakaran di Cilincing karena KDRT

JAKARTA - Seorang suami bertengkar dengan istrinya hingga memicu kebakaran lantaran sang suami nekat membakar selimut di rumahnya, di Cilincing, Jakarta Utara.

Pelaku berinisial W saat ini telah diamankan di Mapolsek Cilincing untuk diperiksa terkait kebakaran dan pertengkaran dengan istrinya tersebut.

"Sudah (di Polsek), lagi proses pemeriksaan," kata Kanit Reskrim Polsek Cilincing, Iptu Pilipi Ginting kepada wartawan, Senin (12/8/2024).

Pilip mengungkapkan, pihaknya masih melakukan serangkaian pendalaman terhadap W termasuk untuk dapat mengetahui penyebab perselisihan dengan istrinya. "Lagi didalami dulu ya (penyebab cekcok)" jelasnya.

Sekadar diketahui, perselisihan antara suami dan istri hingga memicu kebakaran rumah di Cilincing, Jakarta Utara. Sang suami yang emosi membakar selimut hingga memicu kebakaran terhadap rumah.

“Objek terbakar rumah tinggal,” kata Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Utara, Gatot Sulaeman, saat dikonfirmasi pada Senin (12/8/2024).