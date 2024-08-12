Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Periksa Suami Istri Penyebab Kebakaran di Cilincing karena KDRT

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |17:44 WIB
Polisi Periksa Suami Istri Penyebab Kebakaran di Cilincing karena KDRT
Ilustrasi KDRT/ist
A
A
A

JAKARTA - Seorang suami bertengkar dengan istrinya hingga memicu kebakaran lantaran sang suami nekat membakar selimut di rumahnya, di Cilincing, Jakarta Utara.

Pelaku berinisial W saat ini telah diamankan di Mapolsek Cilincing untuk diperiksa terkait kebakaran dan pertengkaran dengan istrinya tersebut.

"Sudah (di Polsek), lagi proses pemeriksaan," kata Kanit Reskrim Polsek Cilincing, Iptu Pilipi Ginting kepada wartawan, Senin (12/8/2024).

Pilip mengungkapkan, pihaknya masih melakukan serangkaian pendalaman terhadap W termasuk untuk dapat mengetahui penyebab perselisihan dengan istrinya. "Lagi didalami dulu ya (penyebab cekcok)" jelasnya.

Sekadar diketahui, perselisihan antara suami dan istri hingga memicu kebakaran rumah di Cilincing, Jakarta Utara. Sang suami yang emosi membakar selimut hingga memicu kebakaran terhadap rumah.

“Objek terbakar rumah tinggal,” kata Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Utara, Gatot Sulaeman, saat dikonfirmasi pada Senin (12/8/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/512/3061510/kdrt-jqrW_large.jpg
Rekonstruksi Kasus KDRT Suami Banting Istri hingga Tewas di Solo, Pelaku Peragakan 48 Adegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/512/3058028/kdt-cmI3_large.jpg
Suami Bunuh Istri Usai Uang Belanja dari Hasil Parkir Dilempar dan Diludahi  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/338/3052367/viral-j6Yo_large.jpg
Pegawai Ditjen Pajak Diduga KDRT Istri saat Gendong Anak, Ditendang hingga Dilempar Gelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/338/3051249/kdrt-rA6v_large.jpg
Armor Aniaya Selebram Cantik, Kapolres : Tidak Ada Restorative Justice, Kita Kawal Sampai Persidangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/338/3050705/kdrt-aV9B_large.jpg
Ibu di Jaksel Alami KDRT, Ditendang Suaminya saat Gendong Bayi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/340/3050296/penjara-G8mI_large.jpg
Tak Izin Dinas di Hotel, Istri Nyaris Dibakar Suaminya yang Dilanda Amarah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement