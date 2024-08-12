Soal Dukungan Anies di Pilkada Jakarta, PKB: Cuaca Menunjukkan Perubahan

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid mengisyaratkan dukungan kepada Anies Baswedan yang sempat disuarakan kadernya di Jakarta tidak akan berjalan mulus seperti sebelumnya.

Kendati demikian, Jazilul menegaskan, bahwa kondisi ini bukan diartikan jika PKB akan menutup pintu bagi pencalonan Anies Baswedan di Jakarta.

"Bukan menarik dukungan, artinya usulan dari DPW PKB DKI belum mulus. Awalnya kan mulus sekali, ternyata cuaca menunjukkan perubahan," kata Jazilul di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/8/2024).

Wakil Ketua MPR RI ini menyampaikan, bahwa kondisi politik ini tentu akan dikomunikasikan dengan DPW PKB DKI Jakarta. Pasalnya, pimpinan pusat hanya menindaklanjuti atas apa yang menjadi aspirasi di daerah pada Pilkada serentak 2024 ini.

"Ya nanti kita sampaikan ke DPW bahwa jalan tidak terlalu mulus," ujarnya.