HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh! Pegawai Panitera PN Depok Todongkan Senpi ke Warga

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |19:46 WIB
Heboh! Pegawai Panitera PN Depok Todongkan Senpi ke Warga
Illustrasi penembakan (foto: dok freepik)




DEPOK - Geger aksi 'koboi' diduga pegawai panitera Pengadilan Negeri (PN) Depok menodongkan senjata api (senpi) jenis pistol ke seorang warga di Depok, Jawa Barat. Aksi tersebut viral usai video singkat yang memperlihatkan seorang pria keluar dari sebuah rumah sambil menggenggam pistol di unggah laman TikTok @abet_24.

"Sini, sini luh. Tiarap kau, tiarap. Gua masih kasihan sama lu, eh lu," ucap pria yang sambil menodongkan senpi jenis pistol dikutip, Senin (12/8/2024).

Sementara itu terpisah, Humas PN Depok, Andry Eswin membenarkan bahwa pria yang menodongkan senpi itu pegawainya dan kejadian diluar jam kerja. Ia menyebutkan bahwa motif kejadian itu tengah dilakukan pemeriksaan internal. 

"Terkait itu memang benar itu adalah pegawai kami, tapi kejadian tersebut diluar jam kerja. Motifnya apa senjata bagaimana itu lagi didalami karena saat ini lagi dilakukan pemeriksaan internal terhadap yang bersangkutan," ucap Eswin.

"Jadi saya tidak bisa sampaikan motifnya apa senjata bagaimana, contoh ya organik atau rakitan atau air gun itu masih belum tahu, masih berlangsung pemeriksaan terhadap yang bersangkutan," tambahnya.

 



      
