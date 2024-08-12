Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Temukan 5 Video Syur Audrey Davis dengan Mantan Kekasihnya

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |19:53 WIB
Polisi Temukan 5 Video Syur Audrey Davis dengan Mantan Kekasihnya
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ary Syam Indradi mengungkap, kalau AP (27) pemeran pria video syur bareng Audrey Davis, tak hanya sekali merekam adegan hubungan badan mereka. 

"Proses pembuatan video ini perekaman ini sudah beberapa kali dilakukan tersangka AP," kata Ade Ary Syam Indradi, Senin (12/8/2024). 

Sejauh ini, polisi menemukan lima video AP berhubungan badan dengan Audrey. Kelima video itu bahkan belum diedit seperti yang viral. Polisi masih mendalami sudah kemana saja video ini disebar. Untuk sementara, AP diketahui baru menyebarnya ke media sosial X yang akunnya sudah disuspend.

Sebelumnya diberitakan, Pemeran pria video syur bareng Audrey Davis juga jadi orang yang merekam video tersebut. Dirinya pun orang pertama yang menyebar video itu.

"Pemeran pria dalam video dan yang menyebarkan pertama kali video bermuatan asusila atau pornografi tersebut," ujar Dirkrimsus Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak.

 

Halaman:
1 2
      
