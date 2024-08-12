Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Survei Pilkada Tangsel 2024, Petahana Ditumbangkan Pendatang Baru

Hambali , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |20:59 WIB
Survei Pilkada Tangsel 2024, Petahana Ditumbangkan Pendatang Baru
Illustrasi Pilkada 2024 (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah tokoh dikabarkan akan bertarung di Pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan, pada November mendatang. Mulai dari petahana hingga pendatang baru. Oleh karena itu, Perhimpunan Wartawan Tangsel (Perwatas) menggelar survei simulasi paslon Wali Kota Pilkada Tangsel, pada 2 hingga 8 Agustus 2024.

Dalam survei Perwatas tahap III ini, masyarakat khususnya warga Kota Tangsel mengikuti simulasi pemilihan paslon Wali Kota Tangsel dengan cara mengirimkan jawaban. Ada sebanyak 2.200 responden yang mengirimkan jawaban ke nomor WA 0811-1620-804 dengan menyertakan nama dan kecamatan tempat tinggalnya.

Dalam simulasi paslon Wali Kota Pilkada Tangsel 2024 ini, para responden diberikan tiga poin pertanyaan sebagai berikut:

Jika Pilkada Tangsel 2024 digelar hari ini dengan pasangan calon berikut, siapa yang akan Anda pilih? A. Ahmad Riza Patria – Marshel Widianto B. Benyamin Davnie – Pilar Saga Ichsan C. Lista Hurustiati – Deddy Corbuzier.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164823//perindo-VWdu_large.jpg
Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen Menangkan Pilgub Papua, Partai Perindo: Wujudkan Masyarakat Maju, Inklusif dan Sejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161466//pemerintah-ZTL8_large.jpg
KPU: PSU Pilkada Papua 2025 Paling Aman dan Sukses Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/340/3159961//pemerintah-j20p_large.jpg
Jelang PSU Pilkada Papua, Pj Gubernur Agus Fatoni Sidak Nelayan di Pulau Cina Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159923//pilkada-b8TU_large.jpg
Soal Usul Pilkada Dipilih DPRD, Legislator Ini Sebut Bagian dari Evaluasi untuk Perbaikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150723//putusan_mk_pilpres_dan_pilkada_beda_2_tahun_komisi_ii_dpr_segera_revisi_uu_pemilu-WucH_large.jpg
Putusan MK Pilpres dan Pilkada Beda 2 Tahun, Komisi II DPR: Segera Revisi UU Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150601//tok_mk_putuskan_pilkada_digelar_2_tahun_setelah_pilpres-cfeB_large.jpg
Tok! MK Putuskan Pilkada Digelar 2 Tahun Setelah Pilpres
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement