Survei Pilkada Tangsel 2024, Petahana Ditumbangkan Pendatang Baru

JAKARTA - Sejumlah tokoh dikabarkan akan bertarung di Pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan, pada November mendatang. Mulai dari petahana hingga pendatang baru. Oleh karena itu, Perhimpunan Wartawan Tangsel (Perwatas) menggelar survei simulasi paslon Wali Kota Pilkada Tangsel, pada 2 hingga 8 Agustus 2024.

Dalam survei Perwatas tahap III ini, masyarakat khususnya warga Kota Tangsel mengikuti simulasi pemilihan paslon Wali Kota Tangsel dengan cara mengirimkan jawaban. Ada sebanyak 2.200 responden yang mengirimkan jawaban ke nomor WA 0811-1620-804 dengan menyertakan nama dan kecamatan tempat tinggalnya.

Dalam simulasi paslon Wali Kota Pilkada Tangsel 2024 ini, para responden diberikan tiga poin pertanyaan sebagai berikut:

Jika Pilkada Tangsel 2024 digelar hari ini dengan pasangan calon berikut, siapa yang akan Anda pilih? A. Ahmad Riza Patria – Marshel Widianto B. Benyamin Davnie – Pilar Saga Ichsan C. Lista Hurustiati – Deddy Corbuzier.