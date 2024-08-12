Pria Pemeran Video Syur Audrey Davis Sempat Mengelak saat Ditangkap

JAKARTA - Pemeran pria video syur dengan Audrey Davis sempat mengelak sebagai sosok pria dalam video yang viral. Dia tidak bisa mengelak ketika polisi menemukan video barang bukti.

"Saksi AP awalnya tidak mengakui dan bersikap tidak kooperatif terkait dengan peranannya dalam perekaman, penyimpanan dan penyebaran video bermuatan asusila atau pornografi dimaksud," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Senin (12/8/2024).

Tapi, akhirnya pria berusia 27 tahun itu tidak bisa mengelak. Dalam pemeriksaan digital forensik terhadap ponselnya, penyidik mendapati hal mencengangkan.

"Namun, setelah dilakukan proses digital forensik terhadap handphone milik saksi AP, petugas mendapatkan jejak digital berupa video pornografi yang diduga diperankan AD dalam keadaan masih utuh (belum diedit) dan jejak percakapan saksi dengan pengguna akun medsos X lainnya, yang intinya bahwa AP menawarkan video bermuatan asusila atay pornografi yang diduga diperankan AD kepada pengguna X lainnya," ujar dia.