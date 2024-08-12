Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Tabrak Kendaraan Lain dan Sparator di Jalan Margonda Depok, Lalin Sempat Tersendat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |21:16 WIB
Mobil Tabrak Kendaraan Lain dan Sparator di Jalan Margonda Depok, Lalin Sempat Tersendat
Kecelakaan di Margonda
A
A
A

DEPOK - Sebuah MPV Honda HRV dengan nomor polisi B 2693 PFA menabrak motor dan mobil di u-turn atau putaran balik Jalan Raya Margonda atau tepatnya depan Perumahan Pesona Khayangan, Kemiri Muka, Beji, Kota Depok pada Senin (12/8/2024) malam. 

Akibat dari insiden kecelakaan itu membuat situasi arus lalu lintas (lalin) baik arah Depok maupun Jakarta mengalami kepadatan. Hanya saja petugas Satlantas dibantu Sabhara Polres Metro Depok cepat turun ke lokasi mengatur lalin di sekitar lokasi kejadian.

"Personel Satlantas Polres Metro Depok mengatur arus lalulintas dan melakukan evakuasi terhadap kendaraan roda empat yang menabrak sparator atau pembatas jalan trotoar di Jalan Raya Margonda (depan Pesona Khayangan)," tulis laman Instagram @lantasrestrodepok.

Dalam unggahan video Instagram @lantasrestrodepok terlihat satu unit derek dikerahkan untuk mengevakuasi MPV yang ringsek pada bagian depan usai menabrak kendaraan lain dan sparator. Belum diketahui penyebab kecelakaan dan ada tidaknya korban dalam insiden tersebut. 

