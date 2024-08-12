Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Zita Anjani Edukasi Camilan Sehat untuk Anak dan Emak-Emak di Jaktim

Fauzan Heru Syahputra , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |22:36 WIB
Zita Anjani Edukasi Camilan Sehat untuk Anak dan Emak-Emak di Jaktim
Zita Anjani Edukasi Camilan Sehat untuk Anak dan Emak-Emak di Jaktim
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani melakukan edukasi tentang kesehatan dan perkembangan anak usia dini. Zita juga membagikan brownies hasil karya pemenang kepada anak-anak di beberapa PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di dua lokasi PAUD di wilayah Malaka Jaya, Jakarta Timur.

Putri Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ini mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya camilan sehat kepada anak-anak serta para ibu.

“Saya melakukan kunjungan BKB PAUD Ceria Indah, dan mengajak sekitar 50 anak PAUD untuk bernyanyi dan belajar Bersama,”ujarnya, Senin (12/8/2024).

Kegiatan ini kata dia, tidak hanya melibatkan anak-anak, tetapi juga para guru dan ibu-ibu yang turut hadir. Suasana ceria dan penuh semangat tampak saat Zita Anjani berinteraksi dengan anak-anak. Sebagai penutup acara, brownies rendah gula dan susu dibagikan kepada semua peserta sebagai camilan sehat yang bermanfaat bagi pertumbuhan anak-anak.

Kunjungan berikutnya dilakukan di BKB PAUD Harapan Ibu. Di lokasi ini, kegiatan serupa diadakan, di mana Zita Anjani memimpin aktivitas interaktif bersama sekitar 50 anak PAUD serta para pendidik dan ibu-ibu yang hadir.

“Saya berharap dapat memberikan edukasi dini mengenai pentingnya memilih camilan yang sehat, terutama di usia dini yang merupakan masa kritis bagi pertumbuhan anak,”ujarnya.

 

