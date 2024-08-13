Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Alasan PKB Tak Undang PBNU ke Muktamar di Bali 24-25 Agustus 2024

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |04:45 WIB
Alasan PKB Tak Undang PBNU ke Muktamar di Bali 24-25 Agustus 2024
Konferensi pers PKB (Okezone.com/Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar Muktamar di Bali pada 24-25 Agustus 2024 di tengah upaya perebutan partai oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pimpinan Gus Yahya-Gus Ipul. Sejumlah pimpinan partai politik dalam hingga luar negeri akan diundang, tapi tidak dengan PBNU. Apa alasannya?

Sekretaris Organizing Committee (OC) Muktamar ke-6 PKB, Zainul Munasichin menjelaskan bahwa alasan panitia tak mengundang PBNU karena muktamar merupakan perhelatan partai politik. Berbeda dengan PBNU yang basisnya organisasi kemasyarakatan (Ormas)

"Untuk pimpinan-pimpinan organisasi kemasyarakatan, karena ini perhelatannya adalah perhelatan partai politik, tentu yang kita undang adalah yang memang domainnya adalah domain partai-partai politik," ujar Zainul dalam konferensi pers di kantor DPP PKB Jakarta, Senin (12/8/2024).

Namun pihaknya tetap melayangkan undangan kepada tokoh-tokoh Nahdhatul ulama (NU). Serta para ulama atau kiai yang selama ini telah berkontribusi besar bagi bangsa Indonesia.

"Untuk tokoh-tokoh secara personal, secara kultural Nahdlatul Ulama akan kita undang," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184190//pkb-ZfJM_large.jpg
Cak Imin Bentuk Panji Bangsa untuk Hadapi Pemilu 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182515//ilustrasi-z0hn_large.jpg
Pemprov DKI Bebaskan Sanksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan hingga Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181546//viral-RDaz_large.jpg
Kiai Said: China Dukung Kemerdekaan Palestina, Muslim Uighur Bebas Jalankan Ibadah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180108//pemerintah-5hoQ_large.jpg
PBNU Suarakan Kepedulian Lingkungan dan Perlindungan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180084//pbnu-Jrzo_large.jpg
GP Ansor Ajak Anak Muda Jaga Ruang Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179411//polri-TGHm_large.jpg
Polri Bongkar 38.943 Kasus Narkoba, PBNU: Hukum Berat Pengedarnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement