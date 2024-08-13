Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,5 Guncang Malang Jatim, Tak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |10:25 WIB
Gempa M4,5 Guncang Malang Jatim, Tak Berpotensi Tsunami
Gempa Malang, Jawa Timur (Foto: Dok BMKG)
JAKARTA - Gempa dengan kekuatan Magnitudo 4,5 mengguncang Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (13/8/2024), pukul 10.03 WIB. Gempa tersebut dipastikan tidak berpotensi tsunami.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, gempa berada di kedalaman 10 kilometer. Sementara itu, pusat gempa ini berada di 114 km Tenggara Kabupaten Malang, Jatim dengan titik koordinat 9.17 Lintang Selatan dan 112.60 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.5, 13-Aug-2024 10:03:49WIB, Lok:9.17LS, 112.60BT (114 km Tenggara KAB-MALANG-JATIM), Kedlmn:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Arief Setyadi )

      
