HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Minta Kepala Daerah Jadikan Laut sebagai Halaman Depan 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |11:04 WIB
Jokowi Minta Kepala Daerah Jadikan Laut sebagai Halaman Depan 
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh kepala daerah yang memiliki daerah yang dekat dengan laut agar menjadikannya sebagai halaman depan. Selama ini banyak daerah yang justru menjadikan laut sebagai halaman belakang.

"Juga di semua kota yang dekat dengan laut saya titip saja jangan sampai ada yang membelakangi laut.
Laut itu harus kita jadikan halaman bukan di belakang rumah," kata Jokowi dalam arahannya kepada kepala daerah seluruh Indonesia di IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

Kepala Negara menyoroti banyaknya kota-kota di Indonesia yang menaruh tempat indahnya di belakang bangunan tinggi. "Banyak sekali di kita itu tempat-tempat indah tapi malah ditaruh di belakang rumah di belakang bangunan," ungkapnya.

Jokowi pun mengatakan bahwa di IKN akan dibangun puluhan danau kecil atau embung. Selain memberikan keindahan, kata Jokowi, juga dapat menurunkan suhu.

"Tadi bapak ibu melihat bagaimana sebuah kota itu mestinya ada danau kecil atau embung itu akan selain memberikan estetika keindahan juga akan menurunkan suhu di sebuah kota," kata Jokowi.

 

Halaman:
1 2
      
