HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tekankan Mitigasi Karhutla: Tidak Boleh Ada Peluang Mengancam IKN 

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |11:46 WIB
Prabowo Tekankan Mitigasi Karhutla: Tidak Boleh Ada Peluang Mengancam IKN 
Prabowo tekankan mitigasi bencana agar IKN tidak terancam Karhutla (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Mengingat, IKN mengusung konsep Forest City.

“Bagaimanapun, saya dididik untuk selalu menghadapi kemungkinan yang paling jelek. Berarti, masalah hutan itu sangat besar, berarti kita harus siap untuk bencana bahaya kebakaran, kita harus siap dengan teknologi yang ada,” tegas Prabowo pada Sidang Kabinet perdana di IKN, Senin 12 Agustus 2024.

Prabowo juga menekankan perlunya teknologi canggih untuk pemantauan dan penambahan tim pemadam kebakaran di IKN.

“Mungkin ada perencanaan yang lebih besar menghadapi kemungkinan yang paling jelek, teknologi mungkin dengan pemantauan juga dengan penambahan," tuturnya. 

Tim pemadam kebakaran, sambungnya, juga harus bantu badan bencana alam BNPB. "Harus dikonsentrasikan, tidak boleh ada sedikit peluang untuk mengancam IKN karena kita desainnya forest city,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
