HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Dikabarkan Kocok Ulang Kabinet Jelang Lengser, Menteri Nasdem dan PDIP Kena Reshuffle?

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |11:47 WIB
Jokowi Dikabarkan Kocok Ulang Kabinet Jelang Lengser, Menteri Nasdem dan PDIP Kena Reshuffle?
Jokowi Dikabarkan Kocok Ulang Kabinet/Antara
A
A
A

JAKARTA -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali melakukan reshuffle kabinet. Jokowi disebut melakukan kocok ulang kabinetnya pada bulan ini, atau sebelum dia lengser.

Informasi yang dihimpun Okezone, Selasa (13/8/2024), ada dua nama yang terkena reshuffle, yaitu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Keduanya merupakan politikus Partai Nasdem dan PDIP.

Yasonna akan diganti oleh Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas. Sementara, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni, akan menjabat Menteri LHK menggantikan Siti Nurbaya.

Satu posisi menteri lainnya yang akan bergeser adalah Bahlil Lahadalia disebut menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menggantikan Arifin Tasrif. Kursi Bahlil sebagai Menteri Investasi akan digantikan oleh Rosan Roeslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dalam pilpres 2024.

Okezone menghubungi Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan Staf Khusus Presiden Grace Natalie untuk mengonfirmasi kabar reshuffle tersebut, namun hingga kini belum ada jawaban.

 

