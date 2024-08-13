Di Hadapan Kepala Daerah, Jokowi Minta Anggaran Segera Diselesaikan Hingga Kesiapan Pengamanan Pilkada 2024

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar urusan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, dapat segera diselesaikan. Hal itu disampaikan saat memberikan arahan kepada Kepala Daerah seluruh Indonesia.

"Yang terakhir yang berkaitan dengan Pilkada. Saya minta urusan anggaran harus segera selesai, anggaran untuk Pilkada," kata Jokowi dalam arahannya di IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

Jokowi juga meminta kepada seluruh Kepala Daerah agar dapat berkoordinasi dengan Forkopimda terkait pengamanan Pilkada serentak.

"Juga yang berkaitan dengan keamanan, kordinasikan dengan forkopimda. Karena ini belum pernah kita memiliki pengalaman untuk melaksanakan pilkada serentak," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, pengamanan pelaksanaan pesta demokrasi itu harus betul-betul diperhatikan. Mengingat, Pilkada dewasa ini akan dilaksanakan secara serentak.