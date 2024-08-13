Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

517 Kepala Daerah Tiba di IKN, Beberapa Gagal Berangkat karena Tak Dapat Tiket Pesawat 

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |11:56 WIB
517 Kepala Daerah Tiba di IKN, Beberapa Gagal Berangkat karena Tak Dapat Tiket Pesawat 
Suasana saat Mendagri Tito Karnavian memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah yang hadir di IKN. (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 517 kepala daerah dari seluruh Indonesia tiba Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (13/8/2024). Mereka sempat berkeliling kemudian melihat langsung Sumbu Kebangsaan.  

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, kepala daerah yang hadir di IKN  menerima arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dihadapan Presiden Jokowi, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, dan sejumlah menteri Kabinet yang hadir, Tito mengatakan para kepala daerah yang hadir telah menjadi bagian dari pelaku sejarah. 

“Pada hari ini hari Selasa tanggal 13 Agustus, kita mendapat undangan dari bapak Presiden untuk menerima arahan beliau. Dan sekaligus juga dapat menginjakkan kaki langsung di Ibu Kota Negara Nusantara,” kata Tito, dalam sambutannya Selasa (13/8/2024)

Dikatakan Tito, pada kepala derah sudah berkeliling di beberapa area termasuk ke Sumbu Kebangsaan. Kepada Presiden, Tito menyampaikan jika para kepala daerah adalah bagian dari pelaku sejarah karena mungkin 50 tahun ke depan fotonya akan berbeda. 

Tito mengungkapkan dari total 552 Kepala Daerah se-Indonesia, yang bisa hadir di IKN sebanyak 517 Gubernur, Bupati, dan wali kota. Sisanya 35 kepala daerah berhalangan hadir. Salah satu yang absen adalah Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184570/ikn-PaEy_large.jpg
Breaking News! MK Kabulkan Gugatan Hak Tanah di UU IKN, Kini Tak Sampai 190 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180784/ikn-gr0c_large.jpg
Gaduh IKN Dilabeli Media Asing Terancam Jadi Kota Hantu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3171126/prabowo-h8Fs_large.jpg
Breaking News! Prabowo Tetapkan IKN Ibu Kota Politik 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/337/3164946/pemerintah-71Gj_large.jpg
Dikawal Panglima Jilah, Gibran: IKN Bukan Proyek Mangkrak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/337/3159395/viral-p91h_large.jpg
Terungkap! PSK di IKN Ternyata untuk Layani Kuli Bangunan Hingga ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154407/jokowi-h8gU_large.jpg
Edy Mulyadi: IKN Hasil Mimpinya Jokowi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement