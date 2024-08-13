517 Kepala Daerah Tiba di IKN, Beberapa Gagal Berangkat karena Tak Dapat Tiket Pesawat

JAKARTA - Sebanyak 517 kepala daerah dari seluruh Indonesia tiba Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (13/8/2024). Mereka sempat berkeliling kemudian melihat langsung Sumbu Kebangsaan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, kepala daerah yang hadir di IKN menerima arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dihadapan Presiden Jokowi, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, dan sejumlah menteri Kabinet yang hadir, Tito mengatakan para kepala daerah yang hadir telah menjadi bagian dari pelaku sejarah.

“Pada hari ini hari Selasa tanggal 13 Agustus, kita mendapat undangan dari bapak Presiden untuk menerima arahan beliau. Dan sekaligus juga dapat menginjakkan kaki langsung di Ibu Kota Negara Nusantara,” kata Tito, dalam sambutannya Selasa (13/8/2024)

Dikatakan Tito, pada kepala derah sudah berkeliling di beberapa area termasuk ke Sumbu Kebangsaan. Kepada Presiden, Tito menyampaikan jika para kepala daerah adalah bagian dari pelaku sejarah karena mungkin 50 tahun ke depan fotonya akan berbeda.

Tito mengungkapkan dari total 552 Kepala Daerah se-Indonesia, yang bisa hadir di IKN sebanyak 517 Gubernur, Bupati, dan wali kota. Sisanya 35 kepala daerah berhalangan hadir. Salah satu yang absen adalah Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.