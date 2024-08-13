Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

25 Nakes TNI Tiba di Mesir, Langsung Periksa Korban Agresi Brutal Israel di RS Terapung El Arish

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |12:03 WIB
25 Nakes TNI Tiba di Mesir, Langsung Periksa Korban Agresi Brutal Israel di RS Terapung El Arish
25 Personel Nakes TNI Tiba di Mesir/Kemhan
EL ARISH - Sebanyak 25 dari 40 personel tenaga kesehatan (nakes) TNI tiba di Abu Dhabi, UEA sekitar pukul 05.00 waktu setempat. Puluhan nakes tersebut disambut oleh Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab H.E. Husin Bagis dan Atase Pertahanan RI di Abu Dhabi Brigjen TNI Muhammad Irawadi.

Tim nakes TNI tahap pertama yang melibatkan 25 personel ini, diberangkatkan dari Abu Dhabi menuju El Arish, Mesir dengan menggunakan pesawat Angkatan Udara UEA berjenis Boeing C-17 Globemaster III pada hari Sabtu, 10 Agustus 2024 dan tiba pukul 10.00 waktu setempat.

“Direncanakan 15 personel nakes TNI berikutnya akan diberangkatkan pada tahap kedua sesuai perkembangan situasi keamanan,” tulis keterangan Biro Humas Setjen Kemhan, Selasa (13/8/2024).

Setiba di El Arish, 25 personel nakes TNI yang dipimpin oleh Kolonel Adry Pasmawi, yang menjabat sebagai SMF Dokter Umum-1 IGD RSPAD Gatot Subroto ini, langsung menuju RS terapung untuk melaksanakan briefing keselamatan dan orientasi awal.

Selanjutnya pada hari Minggu, 11 Agustus 2024, nakes TNI melaksanakan kegiatan briefing dan orientasi lanjutan di RS terapung di El Arish, Mesir.

Kegiatan orientasi berupa peninjauan fasilitas RS terapung El Arish seperti ruang farmasi, perawatan, peralatan radiologi (X-Ray), sarana rehabilitasi medis dan fasilitas lainnya.

 

