Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Bareskrim, Saka Tatal Jalani Pemeriksaan Dugaan Kesaksian Palsu Aep dan Dede di Kasus Vina Cirebon

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |12:22 WIB
Tiba di Bareskrim, Saka Tatal Jalani Pemeriksaan Dugaan Kesaksian Palsu Aep dan Dede di Kasus Vina Cirebon
Saka Tatal di Gedung Bareskrim Polri. Foto: Okezone/Riana.
A
A
A

JAKARTA - Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky, Saka Tatal tiba di Gedung Bareskrim Polri. Sedianya, Ia akan menjalani pemeriksaan, terkait dugaan kesaksian palsu oleh Aep dan Dede dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon.

Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, Saka Tatal tiba di Mabes Polri dengan tim kuasa hukumnya pukul 11.55 WIB. Terlihat dia mengenakan baju dan celana hitam.

Saka menegaskan, dirinya telah siap untuk menjalani pemeriksaan pada hari ini. Dia juga mengaku bakal memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya.

"Insya Allah Saka siap. Akan memberi keterangan sebenarnya dan tidak akan ada lagi yang ditutup-tutupi. Jadi insyaAllah Saka siap," kata Saka di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (13/7/2024).

Bahkan Saka menegaskan bahwa dirinya akan memberikan keterangan kunci terkait dugaan kasus kesaksian palsu oleh Aep dan Dede dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki.

"Ya itu pak (keterangan kunci) akan disampaikan. Ya salah satunya Saka gak ada di situ. Saka juga ga kenal Aep Dede. Gak kenal sama sekali," ujar Saka. 

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/337/3098594/pembunuhan-NXFl_large.jpg
KALEIDOSKOP 2024: Tragedi Kematian Tragis Vina Cirebon Menyisakan Misteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/337/3095920/vina_cirebon-4VBz_large.jpg
Tok! MA Tolak PK 7 Terpidana Kasus Vina Cirebon 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/337/3058730/otto_hasibuan-eBpd_large.jpg
Kasus Vina Cirebon Murni Kecelakaan, Otto Hasibuan: Kami Buktikan di Persidangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/337/3056207/pengacara_saksi_kunci_kasus_vina-yKRT_large.jpg
Sosok Adi Hariyadi Diklaim Saksi Kunci Kasus Vina Cirebon: Orang Pertama di Lokasi Kejadian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/337/3056199/pengacara_saksi_kunci_kasus_vina-3wIk_large.jpg
Diperiksa 9 Jam, Saksi Kunci Kasus Vina Dicecar 29 Pertanyaan oleh Bareskrim Polri 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/337/3048501/kuasa_hukum_saka_tatal_yasin_hasan-CdkB_large.jpg
Dicecar 32 Pertanyaan, Saka Tatal Yakin Aep dan Dede Berikan Keterangan Palsu Kematian Vina Cirebon
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement