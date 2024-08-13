Tiba di Bareskrim, Saka Tatal Jalani Pemeriksaan Dugaan Kesaksian Palsu Aep dan Dede di Kasus Vina Cirebon

JAKARTA - Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky, Saka Tatal tiba di Gedung Bareskrim Polri. Sedianya, Ia akan menjalani pemeriksaan, terkait dugaan kesaksian palsu oleh Aep dan Dede dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon.

Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, Saka Tatal tiba di Mabes Polri dengan tim kuasa hukumnya pukul 11.55 WIB. Terlihat dia mengenakan baju dan celana hitam.

Saka menegaskan, dirinya telah siap untuk menjalani pemeriksaan pada hari ini. Dia juga mengaku bakal memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya.

"Insya Allah Saka siap. Akan memberi keterangan sebenarnya dan tidak akan ada lagi yang ditutup-tutupi. Jadi insyaAllah Saka siap," kata Saka di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (13/7/2024).

Bahkan Saka menegaskan bahwa dirinya akan memberikan keterangan kunci terkait dugaan kasus kesaksian palsu oleh Aep dan Dede dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki.

"Ya itu pak (keterangan kunci) akan disampaikan. Ya salah satunya Saka gak ada di situ. Saka juga ga kenal Aep Dede. Gak kenal sama sekali," ujar Saka.

(Puteranegara Batubara)