Bantah Desak Airlangga Mundur dari Kursi Ketum Golkar, Jokowi: Urusan Internal Partai Itu

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah mendesak atau cawe-cawe terkait mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar.

"Tidak ada," kata Jokowi usai meninjau PSSI di IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

Jokowi menyebut bahwa mundur Airlangga dari kursi Ketua Umum merupakan urusan internal Partai Golkar. Menurutnya, ada proses dan mekanisme terkait mundurnya Airlangga dari pucuk pimpinan partai beringin tersebut.

"Urusan Pak Airlangga itu, urusan internal partai di partai itu. Ada proses ada mekanisme silakan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Airlangga, di sini juga ada Golkar Pak Dito. Tanyakan," ucap Jokowi.

"Jangan saya mencampuri internal partai," imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.